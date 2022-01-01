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Пляжные крысы Пляжные крысы
Киноафиша Фильмы Пляжные крысы Отзывы о фильме «Пляжные крысы»
Beach Rats Пляжные крысы 2017 / США
6.4 Оцените
12 голосов
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Отзывы о фильме «Пляжные крысы»

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Подросток Фрэнки праздно тратит дни напролет. Пока его отец умирает, а мать только осуждающе реагирует на каждую выходку сына, парень сидит в интернете и общается в закрытых чатах с взрослыми мужиками. Постепенно они выводят его на личные встречи, заканчивающиеся физической близостью. Остальное время подросток проводит с «друзьями» - вместе они выпивают, вейпят и смотрят по вечерам фейерверки. На одной из вечеринок он встречает Симон, молодую девушку, которая крайне активно требует…

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