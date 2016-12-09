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Беззаботные Беззаботные
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Беззаботные, 2016

2016 / Индия
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14 голосов
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О фильме

История о том, какой беззаботной может быть любовь. Дхарам — среднестатистический делиец, который приезжает в Париж в поисках заработка и приключений. На пороге этого путешествия жизнь сталкивает его с необузданной и свободолюбивой девушкой Шайрой, француженкой индийского происхождения. Между молодыми людьми завязывается бурный роман, в котором оба, равные по темпераменту, проходят самую настоящую проверку на прочность! Переживая как взлеты, так и падения, оба понимают, что любовь — это акт доверия, который может совершить лишь тот, кто осмелится полюбить.

3.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 9 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Адитья Чопра
В ролях
Ранвир Сингх
Ваани Капур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Беззаботные 2 постера
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саундтрек фильма Беззаботные
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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