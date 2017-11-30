Беззаботные
– История о том, какой беззаботной может быть любовь. Дхарам — среднестатистический делиец, который приезжает в Париж в поисках заработка и приключений. На пороге этого путешествия жизнь сталкивает его с необузданной и свободолюбивой девушкой Шайрой, француженкой индийского происхождения. Между молодыми людьми завязывается бурный роман, в котором оба, равные по темпераменту, проходят самую настоящую проверку на прочность! Переживая как взлеты, так и падения, оба понимают, что любовь — это акт доверия, который может совершить лишь тот, кто осмелится полюбить.
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