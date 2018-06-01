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Истории призраков Истории призраков
Киноафиша Фильмы Истории призраков Отзывы о фильме «Истории призраков»
Ghost Stories Истории призраков 2017 / США
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Истории призраков»

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Филип Гудман (Энди Найман) с нескрываемым удовольствием разоблачает тех, кто называет себя медиумами, но на самом деле на связь с умершими не выходит, а умело использует современные гаджеты и чудеса техники. Гудман не верит в жизнь после смерти, и с легкостью находит всему объяснения с помощью науки и здравого смысла. Его кумир Чарльз Кэмерон решает преподать трепку зазнавшемуся последователю и предлагает изучить три таинственных случая, в которых сам достопочтимый мозгоправ разобраться не…

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malyshnatasha 1 июня 2018, 19:32
Фильм странный и страшный от резких моментов.Сумбурность событий,но в конце становится все понятно.Интересный)
1 июня 2018, 19:32 Ответить
Елена Чудайкина 3 июня 2018, 01:57
Оценка
Фильм пугает только резкими моментами и некоторой неожиданностью событий. Развязка вообще какая-то психоделическая. Фильм во многом для меня показался странным. Мне не очень понравилось. Отдали по 370₽ за билет. Я осталась недовольна((( Короче, на любителя фильмец.
3 июня 2018, 01:57 Ответить
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