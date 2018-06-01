Наша рецензия

Филип Гудман (Энди Найман) с нескрываемым удовольствием разоблачает тех, кто называет себя медиумами, но на самом деле на связь с умершими не выходит, а умело использует современные гаджеты и чудеса техники. Гудман не верит в жизнь после смерти, и с легкостью находит всему объяснения с помощью науки и здравого смысла. Его кумир Чарльз Кэмерон решает преподать трепку зазнавшемуся последователю и предлагает изучить три таинственных случая, в которых сам достопочтимый мозгоправ разобраться не…