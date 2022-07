1 We Have To Be So Very Careful (Dialogue) 0:05

2 The Allerton Suite Frank Ilfman 2:11

3 Tony's Case Frank Ilfman 0:12

4 A Voice From Beyond (Dialogue) Charles Cameron 0:19

5 The Cassette Frank Ilfman 2:33

6 Three Cases Frank Ilfman 2:10

7 The Chase Frank Ilfman 2:06

8 That Place Has a History (Dialogue) Tony Matthews 0:21

9 The Meshuggeners Frank Ilfman 2:43

10 Why Энтони Ньюли / Peter De Angelis 2:29

11 Dada Frank Ilfman 1:36

12 Mophead Max Frank Ilfman 2:55

13 Nobody's Home (Dialogue) The Doctors 0:12

14 The Yellow Dress Frank Ilfman 2:05

15 Tell Me Everything (Dialogue) , 0:20

16 Into the Woods Frank Ilfman 1:39

17 The Helion Frank Ilfman 1:35

18 Something Is Coming Frank Ilfman 2:00

19 Stay Frank Ilfman 1:51

20 Woolly Frank Ilfman 1:38

21 Simon's Story Frank Ilfman 0:11

22 The Last Key (Dialogue) 0:06

23 Priddle's Theme Frank Ilfman 3:09

24 Safe In Your Home (Dialogue) 0:20

25 Snowbound Frank Ilfman 2:24

26 3:45 Am Frank Ilfman 1:54

27 Maria? (Dialogue) 0:06

28 Maria's Theme Frank Ilfman 2:00

29 The Uncanny Frank Ilfman 1:48

30 Back To No. 79 Frank Ilfman 0:22

31 Bubbelah (Dialogue) Charles Cameron 0:08

32 Things Are Not What They Seem Frank Ilfman 1:13

33 Running Away Frank Ilfman 0:30

34 The Brain Sees What It Wants To See Frank Ilfman 1:50

35 Can We Cut? (Dialogue) , 0:17

36 The Train Tracks Frank Ilfman 1:44

37 Daddy's Got Meow Meow: The Lullaby Frank Ilfman 1:46

38 Corridor of Truth Frank Ilfman 2:19

39 Monster Mash Bobby "Boris" Pickett & The Crypt-Kickers 3:14