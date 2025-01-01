Турки воротили нос от этих 3 сериалов — рейтинги были крайне низкими: зато в других странах их смотрят запоем

5 напряженных детективов, в которых главный подозреваемый оказался вовсе не тем, кем считали зрители

Толкин оставил намек, а фанаты спорят уже 20 лет: что обсуждали Гэндальф и Том Бомбадил после победы над Сауроном

Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»

В СССР сняли фильм, унижающий целую нацию: признан реликвией в 99-м, но зрителям не покажут

Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes

Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили

В студии Ghibli дали ответ — почему родители свиньи, а Тихиро — нет: главная загадка «Унесенных призраками»