Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.3
2 posters
Kinoafisha Films Gekijo-ban Sword Art Online: Ordinal Scale

Gekijo-ban Sword Art Online: Ordinal Scale 18+
Country Japan
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2017
Online premiere 1 July 2018
World premiere 18 February 2017
Release date
15 September 2017 China
17 May 2017 France
6 April 2017 Germany
18 February 2017 Japan
23 February 2017 South Korea 12
23 October 2018 Spain
24 February 2017 Taiwan
23 February 2017 Thailand
Worldwide Gross $29,322,339
Production A-1 Pictures, ASCII Mediaworks, Aniplex
Also known as
Gekijô-ban Sôdo Âto Onrain: Sword Art Online - Ôdinaru sukêru -, Sword Art Online: The Movie - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ordinal Scale, Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale, Gekijôban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Gekijouban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Geugjangpan Sodeu ateu onlain: Odineol seukeil, Geugjangpan Sword art online: Odineol seukeil, Kekcoengbaan Dougim sanwik: Zeoilit zaangzin, Sword Art Online: La película - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ôdinaru sukêru, Sword Art Online: Ranh Giới Hư Ảo, Мастер меча онлайн, Сворд Арт Онлайн: Ординал Скейл, 刀剑神域：序列之争, 刀劍神域劇場版 -序列爭戰-, 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-
Director
Tomohiko Itō
Cast
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshitsugu Matsuoka
Yoshio Inoue
Haruka Tomatsu
Cast and Crew
Cartoon rating

7.4
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Animated Films 
Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
