Gekijo-ban Sword Art Online: Ordinal Scale
Gekijo-ban Sword Art Online: Ordinal Scale
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
Japan
Runtime
1 hour 59 minutes
Production year
2017
Online premiere
1 July 2018
World premiere
18 February 2017
Release date
|15 September 2017
|China
|
|
|17 May 2017
|France
|
|
|6 April 2017
|Germany
|
|
|18 February 2017
|Japan
|
|
|23 February 2017
|South Korea
|
|12
|23 October 2018
|Spain
|
|
|24 February 2017
|Taiwan
|
|
|23 February 2017
|Thailand
|
|
Worldwide Gross
$29,322,339
Production
A-1 Pictures, ASCII Mediaworks, Aniplex
Also known as
Gekijô-ban Sôdo Âto Onrain: Sword Art Online - Ôdinaru sukêru -, Sword Art Online: The Movie - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ordinal Scale, Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale, Gekijôban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Gekijouban Sôdo âto onrain: Ôdinaru sukêru, Geugjangpan Sodeu ateu onlain: Odineol seukeil, Geugjangpan Sword art online: Odineol seukeil, Kekcoengbaan Dougim sanwik: Zeoilit zaangzin, Sword Art Online: La película - Ordinal Scale, Sword Art Online: Ôdinaru sukêru, Sword Art Online: Ranh Giới Hư Ảo, Мастер меча онлайн, Сворд Арт Онлайн: Ординал Скейл, 刀剑神域：序列之争, 刀劍神域劇場版 -序列爭戰-, 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-