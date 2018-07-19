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Большая афера в маленьком городе Большая афера в маленьком городе
Киноафиша Фильмы Большая афера в маленьком городе Отзывы о фильме «Большая афера в маленьком городе»
Un paese quasi perfetto Большая афера в маленьком городе 2016 / Италия
6.5 Оцените
16 голосов
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Отзывы о фильме «Большая афера в маленьком городе»

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Жителям Пьетрамеццаны осталось только вспоминать, какими были их будни до закрытия шахты, где работала большая часть населения городка. Уже несколько лет горожане выстраиваются в очередь за пособием по безработице. Перспектива найти место дома у них не радужная. Кто мог ‒ уехал. Луч надежды у оставшихся появился, когда промышленники решали построить здесь фабрику. Мешает только одно – в городе давно нет врача. Без него производство в Пьетрамеццане не откроют. Выход из затруднительного…

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Любовь Макарова 19 июля 2018, 15:56
Оценка
Фильм очень классный, интересный, потрясающе красиво снят, актеры очень хорошие!!! Всем-всем советую - сходите обязательно!!! Мы смотрели этот фильм в киноцентре Ленфильм, с субтитрами)
19 июля 2018, 15:56 Ответить
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