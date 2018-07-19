Наша рецензия

Жителям Пьетрамеццаны осталось только вспоминать, какими были их будни до закрытия шахты, где работала большая часть населения городка. Уже несколько лет горожане выстраиваются в очередь за пособием по безработице. Перспектива найти место дома у них не радужная. Кто мог ‒ уехал. Луч надежды у оставшихся появился, когда промышленники решали построить здесь фабрику. Мешает только одно – в городе давно нет врача. Без него производство в Пьетрамеццане не откроют. Выход из затруднительного…