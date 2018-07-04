«Большая афера в маленьком городе»: Рецензия Киноафиши

Работы ради…

Жителям Пьетрамеццаны осталось только вспоминать, какими были их будни до закрытия шахты, где работала большая часть населения городка. Уже несколько лет горожане выстраиваются в очередь за пособием по безработице. Перспектива найти место дома у них не радужная. Кто мог ‒ уехал. Луч надежды у оставшихся появился, когда промышленники решали построить здесь фабрику. Мешает только одно – в городе давно нет врача. Без него производство в Пьетрамеццане не откроют. Выход из затруднительного положения был найден быстро. В городок отправляется пластический хирург (Фабио Воло) из Милана. Он обязывается отработать в качестве врача в Пьетрамеццане ровно месяц по причинам весьма личным. Горожанам нужно убедить привыкшего к жизни в большом городе хирурга остаться у них и после оговоренного срока.

Кадр из фильма «большая афера в маленьком городе»

«Большая афера в маленьком городе» Массимо Гаудиозо – итальянский ремейк канадского фильма «Моя прекрасная глушь» Жан-Франсуа Пуле. Понять, почему ленту переснимают в разных уголках планеты, не очень-то сложно. По всей видимости, безработица не столь уж многолика. И не важно, откуда зритель родом, из маленькой деревушки, потерявшейся на карте, или из забывшего о сне мегаполиса, наверняка, он в курсе, что такое поиск работы. Кому-то везет, и хорошее место с достойной зарплатой и прекрасным коллективом ему удается найти быстро – идеальная ситуация. Кому-то приходится улыбаться и держать высоко поднятой голову, когда более удачливые друзья раздают советы направо и налево.

Кадр из фильма «большая афера в маленьком городе»

В общем, то, что отсутствие занятости и безработица сказываются не только на количестве наличных в кошельке или счете на банковской карте, но и на самоуважении, объяснять не надо. И «Большая афера в маленьком городе» порой проговаривает и так всем известные истины: карьера выходит в этом мире едва ли не на первый план, но иногда работы просто нет. Фильм Массимо Гаудиозо показывает, как пустеет некогда пышущий жизнью городок, потому что его жителям работы здесь не найти, и вопрос о том, чтобы оставить родные края, о себе забыть не дает, хоть переезд – дело совсем не простое, тем более для тех, чьи дети давно выросли. Как в таких условиях люди проводят досуг – догадайтесь сами.

Кадр из фильма «большая афера в маленьком городе»

Впрочем, Массимо Гаудиозо снимает не социальную драму, от взгляда на главных героев которой хватаешься за сердце, а вполне бойкую и смешную комедию. Юмор в фильме меткий, работающий на полную, на удивление, легкий, и это при том, что за оригинальностью здесь никто не рвется. Персонажи комедии у Гаудиозо подчас похожи на задиристые шаржи и очень редко за их ухмылками и ужимками проступает грусть и отчаянье. Правда, это не значит, что зрителей на протяжении полутора часов ожидает бесконечное кривлянье актеров. Отнюдь! «Большая афера в маленьком городе» не позволяет себе скатиться до наскоро состряпанного набора комических сцен, где лицедеи соревнуются в гримасничанье.

Кадр из фильма «большая афера в маленьком городе»

Нельзя не отметить, что комедия Массимо Гаудиозо относится к числу фильмов интересных не только из-за смешных шуток и весьма болезненных вопросов, выходящих в них на первый план. Зрительское внимание привлекают и места, где проводились съемки. Доломитовые Альпы, тесные улочки и дома с потрескавшейся облицовкой в «Большой афере в маленьком городе» завораживают. И дело не в мастерстве оператора. Пьетрамеццану хочется рассматривать, накупить магнитиков и открыток с изображением тех мест, где велись съемки ‒ да что уж там! ‒ туда хочется поехать, сорваться с места сразу после просмотра фильма и повторить раз двадцать как минимум маршруты героев киноленты. Побродить по лабиринтам стареньких улиц, зайти в местный ресторанчик, прогуляться по горам, поплавать на лодке по озеру… И быть может, остаться там жить – места были подобраны, и правда, чарующие. Вот только как там с работой?

Кадр из фильма «большая афера в маленьком городе»

Лента Массимо Гаудиозо, хоть и является ремейком фильма 2003 года, остается картиной актуальной, пусть иногда и немного наивной. Фильм заслуживает внимания и смотрится практически на одном дыхании. «Большая афера в маленьком городе» ‒ качественная умная и смешная летняя комедия, заставляющая людей в зале смеяться, задумываться о судьбах оставшихся в Пьетрамеццане и мечтать об отпуске там, где можно на несколько дней забыть об усталости и суете большого города.

Елена Громова

В российском прокате с 12 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Большая афера в маленьком городе»