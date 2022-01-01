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Два билета домой Два билета домой
Киноафиша Фильмы Два билета домой Отзывы о фильме «Два билета домой»
Два билета домой 2018 / Россия
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Два билета домой»

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Стрижка под пацана, взгляд ершистый, разговор грубый: Люба Васнецова – типичная детдомовка, каких много. Да и что с нее взять, когда ни мамки, ни папки. Впрочем, как выяснилось на выпускном, папка у Любы есть. Только он срок мотает на зоне (кстати, потому что зарезал Любину маму). В общем, решает Люба родителя навестить: а то пятнадцать лет не видались – нехорошо. А заодно и отомстить за все беды оптом: и за счастливое детство детдомовское, и за то, что материнской ласки ее лишил.…

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