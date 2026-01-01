Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Убийца Награды и номинации фильма Убийца

Награды и номинации фильма Убийца 2015

Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
Каннская премия за саундтрек
Победитель
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
