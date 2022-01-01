Белый орел, 1928

1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя... Единственный сохранившийся фильм с участием Вс.Мейерхольда представит историк кино Наум Ихильевич Клейман — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный профессор ВГИК и Университета г.Нанси (Франция), член Европейской Киноакадемии и Берлинской Академии художеств, обладатель множества призов кинофестивалей, кинопремий и государственных наград стран мира, основатель и первый директор Государственного центрального музея кино, Президент Эйзенштейн-Центра в Москве, главный редактор журнала «Киноведческие записки». Музыкальное сопровождение — Филипп Чельцов, пианист и органист, лауреат приза «За возрождение искусства тапёра в России» XXI Фестиваля архивного кино «Белые Столбы» (2017).