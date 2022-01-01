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Белый орел
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Белый орел, 1928

1928 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов
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О фильме

1905 год. В одном из промышленных городов России бастуют рабочие. В окна губернаторского дома летят камни. Губернатор отдает приказ открыть огонь, в результате чего погибают трое детей. С этого дня угрызения совести не дают ему покоя... Единственный сохранившийся фильм с участием Вс.Мейерхольда представит историк кино Наум Ихильевич Клейман — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, почетный профессор ВГИК и Университета г.Нанси (Франция), член Европейской Киноакадемии и Берлинской Академии художеств, обладатель множества призов кинофестивалей, кинопремий и государственных наград стран мира, основатель и первый директор Государственного центрального музея кино, Президент Эйзенштейн-Центра в Москве, главный редактор журнала «Киноведческие записки». Музыкальное сопровождение — Филипп Чельцов, пианист и органист, лауреат приза «За возрождение искусства тапёра в России» XXI Фестиваля архивного кино «Белые Столбы» (2017).

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1928
Премьера в России 9 октября 1928
Премьера в мире 9 октября 1928
Возраст 0+
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Василий Качалов
Анна Стэн
Всеволод Мейерхольд
Иван Чувелев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белый орел 1 постер
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