Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сатана ликующий
Сатана ликующий, 1917
1917 / СССР
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
1917
Премьера в России
21 октября 1917
Премьера в мире
21 октября 1917
Возраст
16+
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Иван Мозжухин
Наталья Лисенко
Поликарп Павлов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молох
Отзывы
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Отзывы
2021, Польша, драма
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»