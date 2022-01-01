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Сатана ликующий
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Сатана ликующий, 1917

1917 / СССР
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 1917
Премьера в России 21 октября 1917
Премьера в мире 21 октября 1917
Возраст 16+
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Иван Мозжухин
Наталья Лисенко
Поликарп Павлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сатана ликующий 1 постер
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