Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Свинарник
Киноафиша Фильмы Свинарник Свинарник, 1969: актеры и роли
Porcile Свинарник 1969 / Италия / Франция
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Свинарник, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Пьер Клементе Жан-Пьер Лео Жан-Пьер Лео Jean-Pierre Léaud Уго Тоньяцци Ugo Tognazzi Анн Вяземски
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Лиза
Лиза
2022, Россия, драма
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши