Потерять из виду берег, 2017

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о выходе в прокат О фильме Четыре храбрые женщины отправляются в путешестие по Тихому океану, их путь лежит из США в Австралию. Развернуть 7.5 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 2017 Премьера в мире 23 апреля 2017 Возраст 12+ Режиссер Сара Мошман В ролях Сара Мошман Все актеры и съемочная группа 2 постера

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