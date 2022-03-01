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Кира Коваленко
Кира Коваленко
Kira Kovalenko
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Кира Коваленко
Kira Kovalenko
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Дата рождения
12 декабря 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Нальчик, Россия
Биография Киры Коваленко
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Фильмография Киры Коваленко
Разжимая кулаки
драма
2021, Россия
5.0
Софичка
драма
2016, Россия
4.0
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Российская киноакадемия объявила номинантов на премию «Ника» 2022
«Капитан Волконогов бежал» будет соперничать с «Разжимая кулаки» и «Медеей».
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1 марта 2022 14:52
«Капитан Волконогов бежал» и «Пингвины моей мамы» стали обладателями премии «Белый слон» 2022
Награда в режиссерской категории досталась Кире Коваленко за «Разжимая кулаки».
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7 февраля 2022 12:25
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» вошел в расширенный список номинантов на «Оскар»
Всего на номинацию претендуют 93 ленты.
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7 декабря 2021 15:13
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