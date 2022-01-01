Наша рецензия

Форрестгампинг уже можно объявлять отдельным поджанром. Картин, которые вдохновляют людей на жизнь в прямом смысле этого слова, снимают немало. Разумеется, надо ещё оценивать способность современных зрителей впечатляться. Так что фильмы от малоизвестных авторов с малоизвестными лицами в кадре вряд ли глубоко затронут сердца или будут замечены в прокате. А вот если с постера на зрителей смотрит Кейт Бланшетт, уже невольно возникает притяжение: этот фильм надо брать. Так что, даже если…