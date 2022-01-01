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Куда ты пропала, Бернадетт? Куда ты пропала, Бернадетт?
Киноафиша Фильмы Куда ты пропала, Бернадетт? Отзывы о фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Where'd You Go, Bernadette Куда ты пропала, Бернадетт? 2018 / США
6.2 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Форрестгампинг уже можно объявлять отдельным поджанром. Картин, которые вдохновляют людей на жизнь в прямом смысле этого слова, снимают немало. Разумеется, надо ещё оценивать способность современных зрителей впечатляться. Так что фильмы от малоизвестных авторов с малоизвестными лицами в кадре вряд ли глубоко затронут сердца или будут замечены в прокате. А вот если с постера на зрителей смотрит Кейт Бланшетт, уже невольно возникает притяжение: этот фильм надо брать. Так что, даже если…

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