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Куда ты пропала, Бернадетт?
Куда ты пропала, Бернадетт?, 2018: актеры и роли
Where'd You Go, Bernadette
Куда ты пропала, Бернадетт?
2018 / США
Трейлер
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Куда ты пропала, Бернадетт?, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Линклейтер
Richard Linklater
В ролях
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Билли Крудап
Billy Crudup
Джуди Грир
Judy Greer
Тройэн Эвери Беллисарио
Troian Avery Bellisario
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Джеймс Урбаняк
James Urbaniak
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