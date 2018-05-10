5 свадеб, 2018

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Шенайя, пишущая статьи для популярного американского журнала, с неохотой отправляется в Индию, чтобы подготовить материал о свадебных традициях. Ее проводником становится местный полицейский Харбхаджан, помогающий героине познакомиться с удивительной культурой своей страны. Развернуть Изначально съемки картины были запланированы на 2008 год, а главные роли должны были исполнять Намрата Купер и Харбхаджан Манн. Из-за продолжительной борьбы с раком Купер не смогла на тот момент принять участие в ленте в качестве актрисы, но спустя десять лет вернулась в проект уже в качестве режиссера.

В первой версии сценария персонажа, сыгранного в итоге Раджкумаром Рао, звали Рахул. Однако после того, как в 2000-х пробы на эту роль прошел Харбхаджан Манн, имя было изменено на Харбхаджана.

Из-за поднятой в картине темы хиджр «5 свадеб» были запрещены в Кувейте и Катаре, а также подверглись цензуре в Индии, Малайзии и ряде других стран. Хиджра – это одна из каст неприкасаемых в Индии, Бангладеш и Пакистане. В нее входят представители «третьего пола» – трансгендеры, интерсекс-люди, бисексуалы, гомосексуалы и кастраты. По разным оценкам, численность хиджр колеблется от 50 тысяч до 5 миллионов.

Съемки фильма прошли в Голливуде и Бербанке, Лос-Анджелес, а также в городах Чандигарх и Мохали в Индии, включая район Старого города Мани Маджра в Чандигархе. Развернуть Американская журналистка едет в Индию, чтобы отснять спецпроект для своего журнала. В этом путешествии ей предстоит узнать себя через столкновения с культурными противоречиями и особенностями, потерянную любовь и даже трансгендерную путаницу. Развернуть 3.6 Оцените 10 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 10 мая 2018 Возраст 12+ Режиссер Намрата Купер В ролях Наргис Факхри Раджкумар Рао Бо Дерек Кэнди Кларк Аннелизе ван дер Пол Все актеры и съемочная группа 2 постера

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