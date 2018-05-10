5 свадеб, 2018

Шенайя, пишущая статьи для популярного американского журнала, с неохотой отправляется в Индию, чтобы подготовить материал о свадебных традициях. Ее проводником становится местный полицейский Харбхаджан, помогающий героине познакомиться с удивительной культурой своей страны.
Американская журналистка едет в Индию, чтобы отснять спецпроект для своего журнала. В этом путешествии ей предстоит узнать себя через столкновения с культурными противоречиями и особенностями, потерянную любовь и даже трансгендерную путаницу.