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5 свадеб
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5 Weddings

5 свадеб, 2018

2018 / США
3.6 Оцените
10 голосов
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Шенайя, пишущая статьи для популярного американского журнала, с неохотой отправляется в Индию, чтобы подготовить материал о свадебных традициях. Ее проводником становится местный полицейский Харбхаджан, помогающий героине познакомиться с удивительной культурой своей страны.

  • Изначально съемки картины были запланированы на 2008 год, а главные роли должны были исполнять Намрата Купер и Харбхаджан Манн. Из-за продолжительной борьбы с раком Купер не смогла на тот момент принять участие в ленте в качестве актрисы, но спустя десять лет вернулась в проект уже в качестве режиссера.
  • В первой версии сценария персонажа, сыгранного в итоге Раджкумаром Рао, звали Рахул. Однако после того, как в 2000-х пробы на эту роль прошел Харбхаджан Манн, имя было изменено на Харбхаджана.
  • Из-за поднятой в картине темы хиджр «5 свадеб» были запрещены в Кувейте и Катаре, а также подверглись цензуре в Индии, Малайзии и ряде других стран. Хиджра – это одна из каст неприкасаемых в Индии, Бангладеш и Пакистане. В нее входят представители «третьего пола» – трансгендеры, интерсекс-люди, бисексуалы, гомосексуалы и кастраты. По разным оценкам, численность хиджр колеблется от 50 тысяч до 5 миллионов.
  • Съемки фильма прошли в Голливуде и Бербанке, Лос-Анджелес, а также в городах Чандигарх и Мохали в Индии, включая район Старого города Мани Маджра в Чандигархе.

Американская журналистка едет в Индию, чтобы отснять спецпроект для своего журнала. В этом путешествии ей предстоит узнать себя через столкновения с культурными противоречиями и особенностями, потерянную любовь и даже трансгендерную путаницу.

3.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 10 мая 2018
Возраст 12+
Режиссер
Намрата Купер
В ролях
Наргис Факхри
Раджкумар Рао
Бо Дерек
Кэнди Кларк
Аннелизе ван дер Пол
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 5 свадеб 2 постера
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