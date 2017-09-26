«Дом моих кошмаров»: Рецензия Киноафиши

Тяжелое детство возвращается кошмарами

Тяжелое детство Клэр возвращается к ней, когда молодая женщина вновь оказывается в родительском доме. Ее муж Аарон уверен, что начинается новая страница их совместной жизни, в которой он – удачливый и богатый бизнесмен, а его жена – счастливая мать, радость материнства для которой стало лучшим лекарством от тяжелой депрессии после рождения мертвого ребенка. Но не все получается так, как хотелось бы. Прежде чем жить счастливо, Клэр необходимо встретиться лицом к лицу со своими кошмарами, один из которых – ее воображаемая подруга детства.

Кадр из фильма «Дом моих кошмаров»

Джеймс Брэссак – довольно молодой и плодовитый продюсер и сценарист; в его фильмографии приличное количество произведений. Правда, большая часть из них – короткометражки либо проходные фильмы ужасов вроде «Атаки миног-убийц». «Дом моих кошмаров» или «Bethany» не стал исключением. Режиссер откровенно получает удовольствие от процесса, вот только не всегда зрителям удается поймать его волну.

С технической точки зрения, в «Доме» все довольно неплохо: выверенный сценарий, в котором ведется раскрытие истории Клэр, череда «дневных» и «ночных» сцен, попытка сперва справиться с кошмаром рациональными способами, а после – договориться с потусторонними силами. Раскрытие тайны матери и воображаемой подруги Клэр станет вишенкой на торте гладко выстроенного произведения, держащего зрителя в напряжении: действительно ли Бетани существовала, или же это все просто порождение больной психики главной героини? Стандартный набор многочисленных и самых разнообразных галлюцинаций при психологических расстройствах – нормальное явление, тем более что у Клэр для этого есть все предпосылки в тяжелом детстве, генетической предрасположенности и тяжелой травме после потери ребенка.

Кадр из фильма «Дом моих кошмаров»

Это все могло бы сработать, если бы Брэссак не выбрал самый топорный метод, который только можно было придумать: «Дом моих кошмаров» - ужастик, полностью построенный на бодихорроре. Темные тона, аккуратная музыка, хорошая актерская игра и продуманная сценарная составляющая отступают на второй план, пока главная героиня пытается поймать стекающее лицо, режет себе вены и не может нормально без крика накраситься. Вырываемые ногти, отвратительный сеанс «осмотра» съехавшего с катушек врача, со вкусом расписанный момент падения с лестницы – это лишь малая часть грубых попыток добиться реакции от аудитории и получить надпись на весь экран «убедительная просьба - убрать от экрана слабонервных беременных и детей». Столь обильное членовредительство со временем перестает действовать, что, в свою очередь, полностью лишает фильм какого-либо хоррорного элемента. Нагнетаемый саспенс рвано прерывается на очередном «страшном» моменте, а аудитория оказывается почти не задействована в происходящем. Недосказанность таинственного, приводящая в трепет, подключающая фантазию и тем самым наполняющая происходящее субъективностью, цепляющей зрителя… здесь полностью отсутствует. Зато неожиданная, приятная концовка с «договором» между Клэр и потусторонними силами, полностью раскрытая личная история и двусмысленный конец способны сгладить сложившееся негативно впечатление от фильма.

Кадр из фильма «Дом моих кошмаров»

«Дом моих кошмаров» - неплохой бодихоррор для любителей данного типа фильмов ужасов. Он хорошо подойдет и для общего развития; но выбор между данным произведением и остальными релизами октября будет явно не в его пользу – даже ради сильного финала, до которого еще нужно дотерпеть.

Потапова Галина

В российском прокате с 5 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом мох кошмаров»