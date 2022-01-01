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Старые ножи Старые ножи
Киноафиша Фильмы Старые ножи Отзывы о фильме «Старые ножи»
All the Old Knives Старые ножи 2022 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Старые ножи»

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Агенту ЦРУ, опытному оперативнику с сединой в волосах и затаенной грустью в глазах Генри Пелэму (Крис Пайн) поручают найти в отделе крота, сливавшего информацию террористам, которые захватили пассажирский самолет восемь лет назад в Вене. По словам шефа Пелэма, Вика Уоллинджера (Лоуренс Фишберн), недавно был пойман один из организаторов захвата Ильяс Шушани, который перед смертью не успел произнести имя предателя, но сообщил важные сведения о нем, которые выводят в главные подозреваемые…

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