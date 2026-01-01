Оповещения от Киноафиши
Экскалибур
Награды и номинации фильма Экскалибур
Награды и номинации фильма Экскалибур 1981
Оскар 1982
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981
Лучший художественный вклад
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучший дизайн костюмов
Номинант
