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Как я стал русским Как я стал русским
Киноафиша Фильмы Как я стал русским Отзывы о фильме «Как я стал русским»
Как я стал русским 2018 / Россия
6.2 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Как я стал русским»

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Если верить нашим газетам, китайцам от России нужны только две вещи — заселить Сибирь и вычерпать ложками Байкал. Если же смотреть китайские фильмы, то среднему городскому жителю Шанхая в России интересно совсем иное — дураки и дороги. Современный городской китаец любит путешествовать, и в Москву ему попасть проще и дешевле, чем среднему жителю российской глубинки. Суровость места не играет особой роли. Мой товарищ, решивший месяц назад встретить Новый Год в Териберке, созерцая…

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Владислав Иванов 2 февраля 2019, 14:55
Оценка
Вчера посчастливилось побывать на закрытой премьере фильма Как я стал русским. Это были одни из лучших моих двух часов в киножизни.
Такой атмосферы, когда походу фильма весь зал несколько раз вставал и аплодировал и смеялся, что есть мочи - я не на одном фильме ещё не
встречал. В конце фильма громогласные аплодисменты в течение нескольких минут и это всё искренне и не наигранно происходило.

Данный фильм хочется пересматривать и не один раз. В новогодние праздники данный фильм наряду с нашими советскими хитами кинемотаграфа нужно ставить в один ряд. Множество шуток в фильме, много иронии, неловких моментов у героев фильма, которые вызывают постоянную улыбку.

Фильм по хронометражу длится 100 минут, но они пролетают как одно мгновенье. Сюжет основан на знакомстве с родителями, как понравится отцу своей невесты, когда ты китайский простой парень. Ради своей любви он отправляется в Москву за своей любовью — Ирой(Елизавета Кононова), даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий(Виталий Хаев) совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению.

По поводу юмора, шуток и иронии в данном фильме отдельное спасибо хочется сказать авторам фильма. Шутки настолько все тонкие и интересные. Это не шутки ниже пояса и с матом, это тот юмор к которому надо стремиться всему нашему кинематографу.

Грамотно подобранный актёрский состав в фильме.
Виталий Хаев настоящий русский мужик устроит настоящую проверку для своего будущего зятя. Роль сыграна Виталием 5 из 5.
Отдельно хочется выделить молодую и талантливую актрису Елизавету Кононову. Блестяще отыграла свою роль. После данной картины хочется на данную актрису ещё смотреть и в других фильмах(статус фильма сразу повышается с её появлением). Также наряду с Елизаветой выделяется в данном фильме и харизматичный актёр Грант Тохатян(известный по главной роли в сериале Последний из Магикян) - одной лишь своей мимикой может вызвать улыбку у зрителя. Сергей Чирков и братья охранники, как и в одноименном сериале играет свою роль на 100 процентов и сложно представить на их роль кого то иного.

Отличная техника съёмки, хорошая режиссура, не вижу никаких минусов у данного фильма. Всем советую к просмотру данный фильм. У данного фильма стоит ограничение 16+, но никаких ограничений для этого не вижу, чтобы не посетить этот фильм и с детьми.
С нетерпением жду продолжения данного киношедевра!
2 февраля 2019, 14:55 Ответить
Bikeev.ea 7 февраля 2019, 11:21
в ответ на сообщение Владислав Иванов от 2 февраля 2019, 14:55
Оценка
Вранье
7 февраля 2019, 11:21 Ответить
Николай Вихарев 7 февраля 2019, 17:57
Оценка
не умеют наши снимать фильмы
7 февраля 2019, 17:57 Ответить
allikv 8 февраля 2019, 09:17
в ответ на сообщение Николай Вихарев от 7 февраля 2019, 17:57
Очень уже даже умеют, не те фильмы смотирте ))
8 февраля 2019, 09:17 Ответить
Діма Пензар 8 февраля 2019, 15:13
Оценка
У нас на Дальнем Востоке каждый пятый такой союз. Когда она русская( реже наоборот), а он кореец, китаец, японец или житель средней Азии. Проблема взаимоотношения отцов и детей будет всегда актуальной в современном обществе. В данном фильме грамотно подобран актерский состав. Наша актриса и просто русская красавица Елизавета Кононова после просмотра данного фильма нашими китайскими соседями будет девушкой номер один( эдакая Анджелина Джоли, только на китайском рынке). Миллиард одиноких китайских сердец теперь захотят быть на месте Пэна. Улыбались всей семьей над ситуациями возникающими в данном фильме. Не понравилась лишь сцена в самом начале - это то как они познакомились( могли бы что то поинтереснее придумать ) общая оценка фильму 9 из 10. Заранее перед фильмом советую посетить туалет, чтобы во время сеанса не пропустить ни одну секунду данного комедийного фильма
8 февраля 2019, 15:13 Ответить
Діма Пензар 9 февраля 2019, 09:35
в ответ на сообщение Bikeev.ea от 7 февраля 2019, 11:21
Оценка
мне понравился фильм, всё субъективно
9 февраля 2019, 09:35 Ответить
Ксения Самаруха 9 февраля 2019, 09:48
Оценка
Это пока лучший фильм текущего года, что я видел в кино, а видел почти все ленты в текущем прокате. Легкий и понятный сюжет, юмор, шутки и иные коллизии возникающие постоянно в фильме делают его просто приятным для просмотра. Хаев, Чирков, Тхотян - мужской состав актерский на оценку 5 сыграли. Наш китайский друг, главный герой Пэн не произвёл сильных впечатлений, не почувствовалось от него той искры или харизмы, которая идёт от того же Хаева или Тхотяна. Молодая и амбициозная актриса Елизавета Кононова украшение фильма. Ее выдержка, стать, ее искренние чувства по отношению к Пэну делают фильм и романтическим, а не только комедийным. Фильм российско-китайский. Наша страна отработала на отлично. Всем советую к просмотру данный фильм
9 февраля 2019, 09:48 Ответить
Александр Шибанов 9 февраля 2019, 11:42
Оценка
Если не быть слишком строгим, то фильм вполне приличный. Не шедевр, но и не полное Г...НО. Уже это радует ...
9 февраля 2019, 11:42 Ответить
Дамир Хамидулин 10 февраля 2019, 17:44
А зачем сделали 16+ там не чего токого нету!
10 февраля 2019, 17:44 Ответить
alfiya7163 11 февраля 2019, 16:15
Оценка
Не скажу, что фильм зацепил..Фильм с российским юмором:водка, медведь, танк....... По титрам было понятно, что будет показ этого фильма в Китае. Китайцам точно понравится, будут гордиться главным героем Пэном, какой он у них "железобетонный", прошел все испытания русского народа...
11 февраля 2019, 16:15 Ответить
Даниил Михайловский 11 февраля 2019, 18:53
Оценка
Полные провальные 10 минут в начале фильма. Зачем показывать как наша актриса в китайском ресторане чуть не умирает подавившись? Зачем эти романтичные сцены из китая? Могли бы сделать туже романтику в России, в Москве. За начало фильма 2 из 10. Далее сюжет фильма развивается стремительно в наших краях, в родовом гнезде олигарха, по совместительству отца главной героини. Сцена после бани, ныряние в прорубь сильно развеселила. Фильм добрый и не скучный, с незатянутым сюжетом. Увидел выше комментарий про Елизавету Кононову, главную актрису фильма. Сравнение с Джоли не уместное, похоже ее роль больше на актрису Ходченкову Светлану, только Елизавета не замыленный персонаж и на неё интересно смотреть. Если бы не первые 10 минут поставил фильму отлично, а так лишь 8 из 10
11 февраля 2019, 18:53 Ответить
Артур Максимович 12 февраля 2019, 15:38
Оценка
Один из любимых сериалов Как я стал русским. Ждали с нетерпением продолжение сериала в виде фильма. Ожидания полностью подтвердились. Фильм как наркотик, хочется продолжение и далее. Грант Тхотян любимый актёр. Елизавета Кононова достойна получить высшую кинонаграду вплоть до Оскара за данную женскую роль. В новом фильме можно снять как китайская уже семья приезжает к сыну в Россию и знакомится с русской семьей невестки. Отец все не унимается и придумывает все новые и новые испытания для всей китайской стороны. Но любовь как всегда возьмёт своё несмотря на любые препятствия
12 февраля 2019, 15:38 Ответить
rizik-80 13 февраля 2019, 01:01
Оценка
Извините но даже зарегистрировалась что бы написать я такого говняного фильма еще не видела в зале 4 человека фу фу не ходите только время потеряли .Вообще нехочеться ходить в кинотеатр смотреть Нечего!!!!!
13 февраля 2019, 01:01 Ответить
xzynwi 15 февраля 2019, 17:47
Оценка
Кино оставляет желать лучшего. Лучше сходить на другое кино.
15 февраля 2019, 17:47 Ответить
Nadezhda Kuzmina 18 февраля 2019, 12:26
Оценка
Хороший легкий фильм на разок)
18 февраля 2019, 12:26 Ответить
Валерия Мартынова 19 февраля 2019, 22:12
Оценка
Супер@
19 февраля 2019, 22:12 Ответить
Василий Норик 23 февраля 2019, 16:37
почему не могу заказать билеты
23 февраля 2019, 16:37 Ответить
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