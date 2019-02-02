Наша рецензия

Если верить нашим газетам, китайцам от России нужны только две вещи — заселить Сибирь и вычерпать ложками Байкал. Если же смотреть китайские фильмы, то среднему городскому жителю Шанхая в России интересно совсем иное — дураки и дороги. Современный городской китаец любит путешествовать, и в Москву ему попасть проще и дешевле, чем среднему жителю российской глубинки. Суровость места не играет особой роли. Мой товарищ, решивший месяц назад встретить Новый Год в Териберке, созерцая…