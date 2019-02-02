Если верить нашим газетам, китайцам от России нужны только две вещи — заселить Сибирь и вычерпать ложками Байкал. Если же смотреть китайские фильмы, то среднему городскому жителю Шанхая в России интересно совсем иное — дураки и дороги. Современный городской китаец любит путешествовать, и в Москву ему попасть проще и дешевле, чем среднему жителю российской глубинки. Суровость места не играет особой роли. Мой товарищ, решивший месяц назад встретить Новый Год в Териберке, созерцая…
Такой атмосферы, когда походу фильма весь зал несколько раз вставал и аплодировал и смеялся, что есть мочи - я не на одном фильме ещё не
встречал. В конце фильма громогласные аплодисменты в течение нескольких минут и это всё искренне и не наигранно происходило.
Данный фильм хочется пересматривать и не один раз. В новогодние праздники данный фильм наряду с нашими советскими хитами кинемотаграфа нужно ставить в один ряд. Множество шуток в фильме, много иронии, неловких моментов у героев фильма, которые вызывают постоянную улыбку.
Фильм по хронометражу длится 100 минут, но они пролетают как одно мгновенье. Сюжет основан на знакомстве с родителями, как понравится отцу своей невесты, когда ты китайский простой парень. Ради своей любви он отправляется в Москву за своей любовью — Ирой(Елизавета Кононова), даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий(Виталий Хаев) совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению.
По поводу юмора, шуток и иронии в данном фильме отдельное спасибо хочется сказать авторам фильма. Шутки настолько все тонкие и интересные. Это не шутки ниже пояса и с матом, это тот юмор к которому надо стремиться всему нашему кинематографу.
Грамотно подобранный актёрский состав в фильме.
Виталий Хаев настоящий русский мужик устроит настоящую проверку для своего будущего зятя. Роль сыграна Виталием 5 из 5.
Отдельно хочется выделить молодую и талантливую актрису Елизавету Кононову. Блестяще отыграла свою роль. После данной картины хочется на данную актрису ещё смотреть и в других фильмах(статус фильма сразу повышается с её появлением). Также наряду с Елизаветой выделяется в данном фильме и харизматичный актёр Грант Тохатян(известный по главной роли в сериале Последний из Магикян) - одной лишь своей мимикой может вызвать улыбку у зрителя. Сергей Чирков и братья охранники, как и в одноименном сериале играет свою роль на 100 процентов и сложно представить на их роль кого то иного.
Отличная техника съёмки, хорошая режиссура, не вижу никаких минусов у данного фильма. Всем советую к просмотру данный фильм. У данного фильма стоит ограничение 16+, но никаких ограничений для этого не вижу, чтобы не посетить этот фильм и с детьми.
С нетерпением жду продолжения данного киношедевра!
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