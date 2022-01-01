Наша рецензия

Трое друзей: Сэндлер, Стоун и Скарлатос познакомились еще в школе, где умудрялись всем доставлять одни лишь проблемы. Верили в них исключительно мамы, которые защищали своих чад от всего мира. Мальчики же хотели стать военными и просто служить своей стране. Друзья разными путями шли к общей цели, постоянно при этом общаясь по скайпу и обсуждая возможные варианты. В реальности они встречаются, собравшись отправиться в путешествие по Европе. Мир посмотреть и себя показать. Добравшись до…