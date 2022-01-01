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Поезд на Париж Поезд на Париж
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The 15:17 to Paris Поезд на Париж 2018 / США
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Отзывы о фильме «Поезд на Париж»

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Трое друзей: Сэндлер, Стоун и Скарлатос познакомились еще в школе, где умудрялись всем доставлять одни лишь проблемы. Верили в них исключительно мамы, которые защищали своих чад от всего мира. Мальчики же хотели стать военными и просто служить своей стране. Друзья разными путями шли к общей цели, постоянно при этом общаясь по скайпу и обсуждая возможные варианты. В реальности они встречаются, собравшись отправиться в путешествие по Европе. Мир посмотреть и себя показать. Добравшись до…

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