Киноафиша Фильмы Красные башмачки Награды и номинации фильма Красные башмачки

Оскар 1949 Оскар 1949
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший литературный первоисточник
Номинант
Золотой глобус 1949 Золотой глобус 1949
Лучшая музыка к фильму
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Лучший британский фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
