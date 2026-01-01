Оповещения от Киноафиши
Итоги года
Киноафиша
Фильмы
Красные башмачки
Награды и номинации фильма Красные башмачки
Награды и номинации фильма Красные башмачки 1948
Оскар 1949
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший литературный первоисточник
Номинант
Золотой глобус 1949
Лучшая музыка к фильму
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Лучший британский фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
