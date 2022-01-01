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В районе Обжорка всем заправляет мистер Зол. Каждый, кто осмелится переступить закон, должен отдавать себе отчет в том, что орудует на территории могущественного преступника, которого боятся даже некоторые полицейские, и мистер Зол не будет молча стоять в сторонке, поглядывая на обнаглевших воришек. Рано или поздно его люди и звери придут за покусившимися на добро властелина Обжорки, и мелким пакостникам придется сделать выбор: либо быстренько завязать с преступным миром, либо работать на Зола,…