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Яркость Яркость
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Bright Яркость 2018 / США
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Яркость»

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Представьте, если бы в современном мире было место для сказок. В Лос-Анджелесе наших дней бок о бок с людьми живут орки, эльфы, гномы, феи и многие другие волшебные существа. Но общество не может избежать расслоения, и потому большинство рас держится исключительно своими кланами. Полицейский Дэрил Уорд (Уилл Смит) получает в напарники первого полицейского-орка Дерека Джакоби (Джоэл Эдгертон). Конечно же, большинство сотрудников не рады появлению в их рядах существа другой расы. Но столкнувшись…

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