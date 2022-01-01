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Кровь Кровь
Киноафиша Фильмы Кровь Отзывы о фильме «Кровь»
Кровь 2018 / Россия
6.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Кровь»

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Два родных брата Вадим и Валерий плохо ладят с самого детства. Первый видит себя сверхчеловеком, не расстающимся с гантелями, и живет по заветам цитат знаменитых философов, второй растет более спокойным ребенком, увлекаясь живописью и надеясь поступить в художественный университет. Летом семья отправляется отдыхать в небольшой домик у моря, близь шахтерского городка на Востоке Украины. Там случаются их первые серьезные разногласия, из-за кузины Лины, в которую они влюбляются, превращая каникулы…

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