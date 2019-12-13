«Царь зверей»: Рецензия Киноафиши

В мире животных законы простые. Если ты родился в семье прачек, то всю жизнь будешь полоскать чужое исподнее. Будь ты енот или обычный парнокопытный ослик. Единственный способ переехать из трущоб во дворец и жить без забот — победить в игре «Как стать миллионером», но для ослика Мангу судьба приготовила уникальный шанс. Когда Король Лев, устав от власти, решил уйти на покой, передав престол и полномочия сыну-балбесу, звериный народ вышел протестовать. Болтливый осёл тоже был в первых рядах. Он не подозревал, что из-за придворных интриг внезапно сам окажется во дворце. Коварные интриганы хотели использовать нового царя Мангу, показав на ослином примере, что «слуги народа» из народа — тоже не подарок. Но Мангу — парень честный, и у него есть золотое правило, которому позавидует любой политик: осёл сказал — осёл сделал.

В 2019 году в российский прокат выходили десятки детских мультфильмов из самых неожиданных и экзотических стран. Например, пару недель назад вы могли встретить в наших кинотеатрах иранский мультфильм «Король Слон», снятый по мотивам классической истории из Корана. На этот раз перед нами ещё более необычная работа — первый полнометражный мультфильм из Пакистана. Режиссёр Азиз Джиндани пришёл в коммерческую анимацию в 2005 году, когда начал выпускать по заказу пакистанского отделения Procter & Gamble первый пакистанский мультсериал про супергероев «Капитан Safeguard» (Safeguard — в честь новой марки мыла, которое спонсор продвигал на местный рынок). Мультфильм был очень популярным, его продали по лицензии в десяток стран типа Мексики и Кении, после чего Джиндани создал в Карачи собственную анимационную компанию Talisman Studios. Вместе с новой командой он решил наконец сделать большой полнометражный продукт на языке урду, который бы передавал всю специфику современной пакистанской жизни.

«Царь зверей»

И это у него получилось. Начнём со странной профессии нашего ослика. Дело в том, что прачка — это не профессия и не семейный бизнес, а скорее приговор. В эндогамном кастовом обществе северного Индостана прачками могут работать только представители самой низшей касты — неприкасаемых. Не секрет, что внутри этой касты есть своё деление, где профессия прачки (их называют «дхоби») является самой престижной. Среди неприкасаемых дхоби составляют примерно 6 процентов от общего числа. То есть на престоле звериного царства оказывается даже не пролетарий, а представитель самого деклассированного элемента. В современном обществе кастовое деление, вроде бы, официально отсутствует, но только официально. Пробиться наверх (даже в игру «Как стать миллионером») почти нереально. С другой стороны, президент Шри-Ланки Премадаса, правивший страной с 1989 по 1993 год, был из касты дхоби. Чудеса случаются.

О подобных чудесах и рассказывает мультфильм про ослика, сюжет которого преследовал режиссёра Джиндани на протяжении многих лет. Здесь стоит пояснить почему. Каждый пакистанец прекрасно догадывается, что в основе мультфильма — аллюзия на реального политика. В 1996 году капитан пакистанской сборной по крикету Имран Хан внезапно решил удариться в большую политику. Спортсмен создал партию «Движение за справедливость», на митинги которой приходили сотни тысяч человек, и уже через год пробился со своей новой партией в Национальную ассамблею. В 2018 году Имран Хан наконец стал премьер-министром Пакистана. Ровно через четыре месяца в пакистанский прокат вышел мультфильм «Царь зверей». Совпадение? Не думаю.

На этом конспирологическом моменте мне, наверное, стоит остановиться, иначе вы можете ненароком подумать, что мультфильм будет слишком сложен для юного российского зрителя. Ничего подобного. «Царь зверей» — произведение универсальное для любой страны и любого времени. Главное — не забывать жизненное правило простака Мангу: осёл сказал — осёл сделал.

Феликс Зилич