Наша рецензия

Маму Наташи срочно вызывают на работу, которую нельзя отложить даже в выходной день. Присматривать за девочкой оставляют старшего брата Юру, не обращающего на сестру никакого внимания. Предоставленная сама себе Наташа уходит гулять по Москве, надеясь найти приключения и покататься на лошадке. Ее детская наивность переворачивает судьбы случайных горожан, меняя их жизни к лучшему. Правда, родные не знают о прогулке и пускаются на поиски пропавшего ребенка, строя самые страшные…