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Женись на мне, чувак Женись на мне, чувак
Киноафиша Фильмы Женись на мне, чувак Отзывы о фильме «Женись на мне, чувак»
Épouse moi mon pote / Marry Me Dude Женись на мне, чувак 2017 / Франция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Женись на мне, чувак»

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Молодой человек Яссин из Марокко перебирается во Францию, чтобы стать архитектором и построить для семьи собственный дом. Ему выдают деньги, которые удалось скопить на образование, и кулон – в подарок девушке, которой достанется его сердце. Получив студенческую визу, Яссин много учится, параллельно влюбляется, но перед выпускным экзаменом совершает одну-единственную ошибку, лишающую его и будущего, и любимой. Парню приходится скрываться от властей, работать на стройке за гроши и искать…

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