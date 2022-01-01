Наша рецензия

Молодой человек Яссин из Марокко перебирается во Францию, чтобы стать архитектором и построить для семьи собственный дом. Ему выдают деньги, которые удалось скопить на образование, и кулон – в подарок девушке, которой достанется его сердце. Получив студенческую визу, Яссин много учится, параллельно влюбляется, но перед выпускным экзаменом совершает одну-единственную ошибку, лишающую его и будущего, и любимой. Парню приходится скрываться от властей, работать на стройке за гроши и искать…