Наша рецензия

Надя и Андрей несчастны в браке. Она не может иметь детей и живет с постоянным чувством вины, он давно потерял интерес, удовлетворяясь интрижкой на стороне. Пытаясь спасти отношения Надя уговаривает мужа отправиться к целебным озерам в дикой тайге, надеясь вернуть их близость в походе. Для Андрея все уже решено, осталось лишь сообщить бывшей возлюбленной новость о неминуемом разводе. Решающее слово останется за природой. Частые проливные дожди поднимают уровень воды в реке, отрезая паре…