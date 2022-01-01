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Двое Двое
Киноафиша Фильмы Двое Отзывы о фильме «Двое»
Двое 2018 / Россия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Двое»

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Надя и Андрей несчастны в браке. Она не может иметь детей и живет с постоянным чувством вины, он давно потерял интерес, удовлетворяясь интрижкой на стороне. Пытаясь спасти отношения Надя уговаривает мужа отправиться к целебным озерам в дикой тайге, надеясь вернуть их близость в походе. Для Андрея все уже решено, осталось лишь сообщить бывшей возлюбленной новость о неминуемом разводе. Решающее слово останется за природой. Частые проливные дожди поднимают уровень воды в реке, отрезая паре…

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