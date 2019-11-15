«Двое»: Рецензия Киноафиши

Надя и Андрей несчастны в браке. Она не может иметь детей и живет с постоянным чувством вины, он давно потерял интерес, удовлетворяясь интрижкой на стороне. Пытаясь спасти отношения Надя уговаривает мужа отправиться к целебным озерам в дикой тайге, надеясь вернуть их близость в походе. Для Андрея все уже решено, осталось лишь сообщить бывшей возлюбленной новость о неминуемом разводе. Решающее слово останется за природой. Частые проливные дожди поднимают уровень воды в реке, отрезая паре обратный путь к дому. Постепенно в дороге начинают всплывать накопившиеся тайны, обиды и взаимные претензии, медленно разделяющие героев. Теперь они вынуждены преодолевать страхи и боль, сражаясь не только с собой, но и с бездушной сибирской тайгой, медленно забирающей надежду вернуться домой живыми.

Удерживают героев не только густые леса, но и властный отец, пытающийся контролировать свою дочь постоянными звонками по спутниковому телефону. Он глава корпорации с говорящим названием «Кронус», буквально пожирающий своих детей. Если с дочерью на это ушли долгие годы психологических травм, то Андрей еще новичок, наверстывающий упущенное. Зять стал протеже, которому должна перейти корпорация, обеспечив молодой семье безбедную старость, но это еще далекое будущее. Пока Андрею приходится терпеть унижение в статусе подчиненного. Его идеи по сохранению естественного облика леса при добыче руды, вызывая усмешку главы компании, больше похожую на унижение. Разорвать удушающую любовь отца оказывается самым сложным испытанием. Первым под раздачу попадает постоянно звонящий телефон – единственная связь с цивилизацией, окончательно оставляя пару наедине с дикой природой. Это лишь небольшой шаг на пути к исцелению, для которого недостаточно потеряться в сибирской тайге.

Двое

Довольно быстро «Двое» смещает свой взгляд с выживания на душевные травмы. Этому помогает рваное повествование, перемешивающее поход с галлюцинирующими вставками воспоминаний. Дорога моментально утаскивает каждого из них в фантомное прошлое, состоящее из травм и неправильных решений. Перед глазами всплывает первая встреча полная романтики, измена, подводящая Андрея к краю пропасти, унизительное совещание, нервные сборы и настоящие цели похода. Флэшбеки дают понять, как они оказались в таком ситуации и позволяют увидеть возможный выход. Будущее пары становится еще одной интригой картины, показывая насколько важно взаимопонимание и открытость для сохранения жизни.

Главным героем, конечно, становится не семейная пара, а тайга. Она поражает своей красотой, заставляя влюбляться в каждую панораму и пролет камеры, моментально затмевающих любых персонажей. Оторвать взгляд от прекрасных бескрайних густых лесов сложно, даже увидев их темную и пугающую сторону. В какой-то момент тайга даже заменяет семейного психотерапевта, вынуждая Андрея и Надю достичь забытой откровенности на пути к исцелению. Неожиданным минусом стала сама пара. Их действия упираются в невероятные эмоциональные всплески и падения, часто не отражающие их характеры. Убедительными не выглядят и излишне провинциальные образы в типичной модели сильный мужчина – слабая женщина, больше походя на атавизм сибирских краев. Эти мелкие недостатки сосредоточены лишь в первой половине фильма и все равно позволяют утянуть себя в густую чащу вслед за героями.

Динамика и растущее напряжение сглаживают оставшиеся шероховатости дебютной картины. Выживание как физическое, так и эмоциональное приковывает все внимание, не давая расслабиться до самых титров. Большая заслуга в этом превосходного финала, который выглядит идеальной кульминацией. Неожиданно фильм становится не историей выживания, а притчей о побеге и попытке начать новую жизнь. Героям предстоит в последний раз встретиться со своими демонами. Зрителя же оставят наедине с тайгой – единственной не проигравшей в этом походе.

Константин Киценюк