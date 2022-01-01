Наша рецензия

Бени (Бени Куперсмит) был разбужен телефонным звонком. Неизвестный (Бадди Дюресс) сказал, что номер ему дал их общий знакомый, потому что тот знает, что Бени коллекционирует пластинки, а у него как раз есть очень редкий экземпляр The Bird Blows The Blues Чарли Паркера. Бени соглашается встретиться и оставляет дома в гордом одиночестве друга Рэя (Джордж Сэмпл). Рэй не слезает с дивана и явно переживает. Есть за что. Пока Бени охотится за винилом, Фил (Майкл Сера), корреспондент криминальной…