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Ты – мне, я – тебе Ты – мне, я – тебе
Киноафиша Фильмы Ты – мне, я – тебе Отзывы о фильме «Ты – мне, я – тебе»
Person to Person Ты – мне, я – тебе 2017 / США
5.7 Оцените
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Отзывы о фильме «Ты – мне, я – тебе»

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Бени (Бени Куперсмит) был разбужен телефонным звонком. Неизвестный (Бадди Дюресс) сказал, что номер ему дал их общий знакомый, потому что тот знает, что Бени коллекционирует пластинки, а у него как раз есть очень редкий экземпляр The Bird Blows The Blues Чарли Паркера. Бени соглашается встретиться и оставляет дома в гордом одиночестве друга Рэя (Джордж Сэмпл). Рэй не слезает с дивана и явно переживает. Есть за что. Пока Бени охотится за винилом, Фил (Майкл Сера), корреспондент криминальной…

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