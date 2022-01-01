Наша рецензия

Джефф Бауман (Джейк Джилленхол) работает в супермаркете Costco, в его обязанности входит приготовление курицы-гриль. В свободное время он смотрит матчи в баре с семьей и друзьями и никак не может забыть свою бывшую девушку. Узнав, что Эрин (Татьяна Маслани) собирается участвовать в Бостонском марафоне, парень обещает прийти и поддержать ее. Ex-girlfriend давно перестала верить обещаниям Джеффа, но в тот раз он свое слово сдержал – 15 апреля 2013 нарисовал постер и ждал возлюбленную…