«Сильнее»: Рецензия Киноафиши

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Джефф Бауман (Джейк Джилленхол) работает в супермаркете Costco, в его обязанности входит приготовление курицы-гриль. В свободное время он смотрит матчи в баре с семьей и друзьями и никак не может забыть свою бывшую девушку. Узнав, что Эрин (Татьяна Маслани) собирается участвовать в Бостонском марафоне, парень обещает прийти и поддержать ее. Ex-girlfriend давно перестала верить обещаниям Джеффа, но в тот раз он свое слово сдержал – 15 апреля 2013 нарисовал постер и ждал возлюбленную недалеко от финишной черты в толпе зрителей. Правда, о том, что бывший все-таки пришел на мероприятие, Эрин узнала уже из новостей – он стал одной из жертв теракта, и его она увидела на экране телевизора. Травмы были настолько серьезны, что врачам пришлось ампутировать обе ноги Джеффа выше колен.

Кадр из фильма «Сильнее»

Фильм Дэвида Гордона Грина основан на реальных событиях. После того, как Джефф Бауман пришел в себя в больнице, он сообщил, что видел предполагаемого террориста. Его история облетела мир, а на родине из него сделали героя. И «Сильнее» не закрывает глаза на то, что средства массовой информации потрудились над созданием героического облика Джеффа и как к его травме отнеслись сограждане. Дело в том, что были и те, кто поддерживал молодого человека, присылал подарки, но нашлись и те, кто обвинял его в участии в заговоре и называл сам теракт постановкой правительства. Дэвид Гордон Грин не пытается разобраться, кто из них прав, а кто серьезно ошибается, хоть и фиксирует обе позиции. Его фильм не детективная история, а жесткая психологическая драма, во многом зависящая от актерских навыков Джейка Джилленхола, в очередной раз мастерски исполнившего не самую однозначную роль.

Кадр из фильма «Сильнее»

«Джефф Бауман», возможно, не настолько эксцентричен, как Луис Блум из «Стрингера», но «Сильнее» уж точно не пытается сделать из него ангелочка, стоически справляющегося с выпавшим на его долю жребием. Психологический портрет персонажа Джилленхола вырисовывается пусть и с уважением к прототипу, но это не приводит к тому, что на экране появляется очередной картонный герой, с чьих уст постоянно срываются пафосные слова о силе, мужестве и т.п. «Сильнее» показывает простого парня, не лишенного обаяния и чувства юмора. «Минусы» у него тоже есть, и о них создатели фильма не забывают. Он немного с ленцой, выпивает, не способен противостоять своей матери (Миранда Ричардсон) и с легкостью принимает опеку Эрин как нечто должное. Внутрисемейные проблемы в фильме поражают своей достоверностью. По правде говоря, только конфликт с выпивающей родительницей мог бы лечь в основу сценария к отдельному фильму вне привязки к теракту в Бостоне. Дэвид Гордон Грин показывает болезненную зависимость Джеффа от мамы и передает ощущение тесноты в объятьях беспощадной и безразличной любви вкупе со смирением с волей матери.

Кадр из фильма «Сильнее»

Удерживание различия между неким идеализированным образом, созданным СМИ, и реальным человеком с его болью и слабостями позволяет «Сильнее» не скатиться до плакатных лозунгов, несмотря на то, что ближе к финалу Дэвид Гордон Грин практически ходит на грани того, чтобы выдать несколько крикливых патриотических фраз. Тем не менее даже такая опасность не отменяет того, что его фильм изо всех сил старается показать именно человека, отделить его историю от того, каким его хотят видеть и какие ярлыки на него навешивают.

Кадр из фильма «Сильнее»

«Сильнее» очень деликатно показывает сам теракт, практически глазами тех, кому посчастливилось быть вдалеке от произошедшего. Взрывы видит и Эрин, еще не догадываясь о том, что случившееся затронуло ее лично. Однако расстояние между зрителем и жертвами не оказывается фиксированным. Фильм со временем доберется до самой гущи событий и покажет произошедшее изнутри, сменив точку зрения стороннего наблюдателя на шоковое состояние Джеффа. И изображение Баумана, рассматривающего своего тело после взрыва, ужасает.

Кадр из фильма «Сильнее»

У Дэвида Гордона Грина получилась достаточно сильная психологическая драма, с уважением относящаяся к прототипам героев фильма и не выдающая плоские клишированные образы главных действующих лиц. При этом, несмотря на тяжесть истории, сложность характеров и неоднозначность их поступков, в «Сильнее» нашлось место и для «черного юмора».

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Сильнее»