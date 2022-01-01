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Кира Мэйбон после пятого свидания с бойфрендом заболевает странной болезнью кожи: верхний покров быстро стареет и отмирает, когда как нижние абсолютно здоровы. Все бы ничего, но болезнь протекает с осложнениями – галлюцинации, провалы в памяти, головокружение. Ждать лечения слишком долго, так как отмершие клетки распространяются слишком быстро, грозя превратить Киру в живую мумию. Временное лечение находится благодаря счастливой случайности: девушке достаточно лишь заменить свою кожу…