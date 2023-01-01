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Powidoki Послеобразы 2016 / Польша
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Послеобразы, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Богуслав Линда Богуслав Линда Boguslaw Linda Александра Юста Aleksandra Justa Зофиа Вихлач Зофиа Вихлач Zofia Wichlacz Кшиштоф Печиньский Krzysztof Pieczynski Мариуш Бонашевский Шимон Бобровски
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