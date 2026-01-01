Оповещения от Киноафиши
Молчание Ариадны
Берлинале 2017
Премия за лучший фильм о мире
Победитель
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Номинант
ММКФ 2017
Лучший фильм конкурса документального кино
Номинант
