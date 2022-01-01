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Впусти солнце Впусти солнце
Киноафиша Фильмы Впусти солнце Отзывы о фильме «Впусти солнце»
Un beau soleil intérieur Впусти солнце 2017 / Франция
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Отзывы о фильме «Впусти солнце»

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Изабель (Жульет Бинош) в разводе, но бывший муж не готов просто так отпустить ее – все же у них есть общий ребенок, и дочь рассказывает отцу, что мама плачет по ночам. Не готов разорвать отношения с талантливой художницей и банкир, правда, и с женой расставаться он тоже не хочет. За Изабель приударит симпатичный актер, но и он женат, а еще у него есть другая страсть – алкоголь. В копилке любовников пятидесятилетней женщины за полтора часа экранного времени появится также эмигрант…

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