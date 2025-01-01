Меню
Награды и номинации фильма Юг 1988

Каннский кинофестиваль 1990 Каннский кинофестиваль 1990
Приз зрительских симпатий
Победитель
Каннский кинофестиваль 1988 Каннский кинофестиваль 1988
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
