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Сусана, ты меня убиваешь Сусана, ты меня убиваешь
Киноафиша Фильмы Сусана, ты меня убиваешь Отзывы о фильме «Сусана, ты меня убиваешь»
Me estás matando Susana Сусана, ты меня убиваешь 2016 / Мексика / Канада
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Сусана, ты меня убиваешь»

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Элехио (Гаэль Гарсия Берналь) - театральный актер, но ради денег парню приходится то в сериалах сниматься, то появляться в рекламе, правда, контракты он получает легко, и друзья смело подшучивают над причиной такой везучести. Дома его ждет красавица-жена, терпению которой неожиданно приходит конец. Сусана (Вероника Эчеги) соберет вещи и сбежит из семейного гнездышка, и ее не самому верному супругу никак не понять, в чем дело, ведь все шло так хорошо. Элехио быстренько разыщет, где скрывается…

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