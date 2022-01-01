Наша рецензия

Элехио (Гаэль Гарсия Берналь) - театральный актер, но ради денег парню приходится то в сериалах сниматься, то появляться в рекламе, правда, контракты он получает легко, и друзья смело подшучивают над причиной такой везучести. Дома его ждет красавица-жена, терпению которой неожиданно приходит конец. Сусана (Вероника Эчеги) соберет вещи и сбежит из семейного гнездышка, и ее не самому верному супругу никак не понять, в чем дело, ведь все шло так хорошо. Элехио быстренько разыщет, где скрывается…