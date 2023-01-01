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Освобождение Лорда Байрона Джонса
Освобождение Лорда Байрона Джонса, 1970: актеры и роли
The Liberation of L.B. Jones
Освобождение Лорда Байрона Джонса
1970 / США
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Освобождение Лорда Байрона Джонса, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям Уайлер
William Wyler
В ролях
Ли Дж. Кобб
Lee J. Cobb
Энтони Цербе
Anthony Zerbe
Роско Ли Браун
Roscoe Lee Browne
Лола Фалана
Lola Falana
Ли Мэйджорс
Lee Majors
Барбара Херши
Barbara Hershey
Яфет Котто
Yaphet Kotto
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