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Дама без камелий Дама без камелий
Киноафиша Фильмы Дама без камелий Дама без камелий, 1953: актеры и роли
La Signora senza camelie Дама без камелий 1953 / Франция / Италия
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Дама без камелий, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni
В ролях
Лючия Бозе Лючия Бозе Lucia Bosé Джино Черви Gino Cervi Андреа Кекки Иван Десни Ivan Desny Ален Кюни Alain Cuny
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