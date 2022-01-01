Рассказчик. После Вальтера Беньямина, 2016

Уолтер Беньяамин высказал мысль об исчезновении устной формы повествования в своем эссе 1936 года. Вооружившись описаниями Беньямина, мы смотрим на рассказчиков сегодняшнего дня. Выбранные герои: архитекторы Питер Айзенман и Николаус Хирш, художники Озге Асикколь и Сечил Йерсел, Саймон Старлинг, Николай Полисский, факир Лалу Баба, активист Али Шамшер, охотник на моржей Борис Гиргироскин. Их деятельность подтверждает, что за каждой работой стоит личный опыт, вобравший опыт многих других.

Сегодняшний рассказчик, будь то художник или архитектор, делится опытом без слов. Он делает для нас видимым и осязаемым то, что не существует для СМИ и коммерции.