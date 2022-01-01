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Рассказчик. После Вальтера Беньямина
Киноафиша Фильмы Рассказчик. После Вальтера Беньямина
The Storyteller. After Walter Benjamin.

Рассказчик. После Вальтера Беньямина, 2016

2016 / Германия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме
Уолтер Беньяамин высказал мысль об исчезновении устной формы повествования в своем эссе 1936 года. Вооружившись описаниями Беньямина, мы смотрим на рассказчиков сегодняшнего дня. Выбранные герои: архитекторы Питер Айзенман и Николаус Хирш, художники Озге Асикколь и Сечил Йерсел, Саймон Старлинг, Николай Полисский, факир Лалу Баба, активист Али Шамшер, охотник на моржей Борис Гиргироскин. Их деятельность подтверждает, что за каждой работой стоит личный опыт, вобравший опыт многих других. 
Сегодняшний рассказчик, будь то художник или архитектор, делится опытом без слов. Он делает для нас видимым и осязаемым то, что не существует для СМИ и коммерции.
 
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 6+
Режиссер
Натаниел Ноп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рассказчик. После Вальтера Беньямина 1 постер
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