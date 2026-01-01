Меню
Киноафиша Фильмы Человек из железа Награды и номинации фильма Человек из железа

Награды и номинации фильма Человек из железа 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1981 Каннский кинофестиваль 1981
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
