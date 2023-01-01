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Человек из железа Человек из железа
Киноафиша Фильмы Человек из железа Человек из железа, 1981: актеры и роли
Człowiek z żelaza Человек из железа 1981 / Польша
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Человек из железа, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Ежи Радзивилович Jerzy Radziwiłowicz Кристина Янда Krystyna Janda Мариан Опаня Marian Opania Веслава Космальска Богуслав Линда Богуслав Линда Boguslaw Linda
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