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Киноафиша Фильмы Невеста Франкенштейна
Bride of Frankenstein

Невеста Франкенштейна, 2019

2019 / США
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Факты

- На главную роль рассматриваются Анджелина Джоли и Галь Гадот

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Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Все актеры и съемочная группа
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Анджелина Джоли и Хавьер Бардем не снимутся в фильме «Невеста Франкенштейна» На это намекнул сценарист Дэвид Кепп. 
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15 июня 2020 14:43
Universal хочет позвать Анджелину Джоли на роль Невесты Франкенштейна в новой «монстровселенной» Уже через считанные дни, 8 июня, в прокате стартует «Мумия» с Томом Крузом, Софией Бутелла и Расселом Кроу – фильм, который ознаменует начало новой «монстровселенной»
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5 июня 2017 07:11
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