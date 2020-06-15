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Невеста Франкенштейна
Bride of Frankenstein
Невеста Франкенштейна, 2019
2019 / США
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Жанр:
ужасы
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Факты
- На главную роль рассматриваются Анджелина Джоли и Галь Гадот
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Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Билл Кондон
В ролях
Хавьер Бардем
Все актеры и съемочная группа
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Анджелина Джоли и Хавьер Бардем не снимутся в фильме «Невеста Франкенштейна»
На это намекнул сценарист Дэвид Кепп.
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15 июня 2020 14:43
Universal хочет позвать Анджелину Джоли на роль Невесты Франкенштейна в новой «монстровселенной»
Уже через считанные дни, 8 июня, в прокате стартует «Мумия» с Томом Крузом, Софией Бутелла и Расселом Кроу – фильм, который ознаменует начало новой «монстровселенной»
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5 июня 2017 07:11
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