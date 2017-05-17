Точка невозврата, 2017

Талант, красота и богатство — все это можно потерять в одночасье, совершив ошибку. У Вики умирает муж, дом отбирают за долги, а на руках у нее остается младенец и приемная дочь. Теперь она сама должна заботиться о себе и платить по счетам. Гадалка, к которой в отчаянии обращается героиня, твердит про «кармический долг», смирение и скромность — но Вика выбирает решительность и удачу. Собрав вещи, она срывается в Москву, где на её пути оказываются два мужчины — покровитель, помощник и ценитель её музыкального таланта Жора, и красавец, бывший спортсмен Григорьев, переживающий измену жены. В жизни Вики уже было предательство, в котором она винит только себя. Удастся ли ей не совершить ошибку во второй раз?