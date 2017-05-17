Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Точка невозврата Точка невозврата
Киноафиша Фильмы Точка невозврата

Точка невозврата, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Талант, красота и богатство — все это можно потерять в одночасье, совершив ошибку. У Вики умирает муж, дом отбирают за долги, а на руках у нее остается младенец и приемная дочь. Теперь она сама должна заботиться о себе и платить по счетам. Гадалка, к которой в отчаянии обращается героиня, твердит про «кармический долг», смирение и скромность — но Вика выбирает решительность и удачу. Собрав вещи, она срывается в Москву, где на её пути оказываются два мужчины — покровитель, помощник и ценитель её музыкального таланта Жора, и красавец, бывший спортсмен Григорьев, переживающий измену жены. В жизни Вики уже было предательство, в котором она винит только себя. Удастся ли ей не совершить ошибку во второй раз?

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2017
Режиссер
Екатерина Тардиф
Екатерина Тардиф
В ролях
Мария Щербинина
Мария Щербинина
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Дарья Кондратьева
Дарья Кондратьева
Юлия Деллос
Юлия Деллос
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Точка невозврата 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Точка невозврата» будет представлена на Каннском кинофестивале Остросюжетная драма «Точка невозврата» режиссёра Екатерины Тардиф будет показана в рамках Marché du Film 70-го юбилейного Каннского кинофестиваля. Екатерина Тардиф
Написать
17 мая 2017 20:43
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши