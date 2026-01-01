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Юлия Деллос
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Юлия Деллос
Юлия Деллос
Дата рождения
3 октября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Юлии Деллос
Родилась 3 октября 1971 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Популярные фильмы
0.0
Точка невозврата
(2017)
Фильмография Юлии Деллос
Точка невозврата
драма, комедия
2017, Россия
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Новости о Юлии Деллос
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